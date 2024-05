New York, 23. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v četrtek močno padle, potem ko izjemni zaslužki družbe Nvidia niso spodbudili obsežne rasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se pocenila.