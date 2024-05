Čez eno leto v veljavi prepoved prodaje cigaret, tobaka in ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo

Ljubljana, 24. maja - Danes se je začela uporabljati novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med drugim od 24. maja 2025 prepoveduje prodajo cigaret, tobaka za zvijanje in ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo. S koncem naslednjega leta pa zakon ukinja tudi kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih.