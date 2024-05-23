Izidi kolesarske dirke po Italiji
Padova, 23. maja - Izidi 18. etape kolesarske dirke po Italiji in skupni vrstni red.
* Izidi, 18. etapa, Fiere di Primiera - Padova (178 km): 1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step) 3:45:44 2. Jonathan Milan (Ita/Lidl Trek) 3. Kaden Groves (Avs/Alpecin Deceuninck) 4. Alberto Dainese (Ita/Tudor) 5. Stanislaw Aniolkowski (Pol/Cofidis) 6. Fernando Gaviria (Kol/Movistar) 7. Madis Mihkels (Est/Intermarche Wanty) 8. Caleb Ewans (VBr/Jayco AlUla) 9. Davide Ballerini (Ita/Astana) 10. Juan Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates) ... 30. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) vsi isti čas 98. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) + 0:28 138. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 4:36 ... - skupni vrstni red (18/21): 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 67:17:02 2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 7:42 3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 8:04 4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 9:47 5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 10:29 6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 11:10 7. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 12:42 8. Einer Rubio (Kol/Movistar) 13:33 9. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 13:52 10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 14:44 ... 39. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 1:52:16 74. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 3:05:55 ...