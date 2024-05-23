Izidi kolesarske dirke po Italiji

Padova, 23. maja - Izidi 18. etape kolesarske dirke po Italiji in skupni vrstni red.

* Izidi, 18. etapa, Fiere di Primiera - Padova (178 km):
  1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step)                 3:45:44
  2. Jonathan Milan (Ita/Lidl Trek)
  3. Kaden Groves (Avs/Alpecin Deceuninck)
  4. Alberto Dainese (Ita/Tudor)
  5. Stanislaw Aniolkowski (Pol/Cofidis)
  6. Fernando Gaviria (Kol/Movistar)
  7. Madis Mihkels (Est/Intermarche Wanty)
  8. Caleb Ewans (VBr/Jayco AlUla)
  9. Davide Ballerini (Ita/Astana)
 10. Juan Sebastian Molano (Kol/UAE Team Emirates)
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 30. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)          vsi isti čas
 98. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike)                 + 0:28
138. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates)                    4:36
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- skupni vrstni red (18/21):
  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)              67:17:02
  2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe)                 + 7:42
  3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers)                  8:04
  4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R)                      9:47
  5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous)                10:29
  6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers)               11:10
  7. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL)              12:42
  8. Einer Rubio (Kol/Movistar)                            13:33
  9. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla)                        13:52
 10. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step)                      14:44
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 39. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike)                1:52:16
 74. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates)                 3:05:55
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© STA, 2024