Omejitve vpisa za 110 študijskih programov oziroma smeri

Ljubljana, 23. maja - Vlada je danes sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2024/2025, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Omejitve vpisa ima 110 študijskih programov oziroma smeri.