Zdravstveni inšpektorat lani izrekel za 729.276 evrov glob

Ljubljana, 23. maja - Vlada je na današnji seji sprejela letno poročilo o delu zdravstvenega inšpektorata za leto 2023. Inšpektorat je lani skupaj izrekel za 729.276,16 evra glob. Izrekel je tudi za 106.459,07 evra drugih terjatev, kot so upravne takse in denarne kazni, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).