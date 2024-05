Ljubljana, 23. maja - Današnjega pogovora Levice na temo evropskih volitev, ki bo potekal ob 18. uri na Prešernovi cesti/Stanetovi ulici v Celju, se bo udeležila kandidatka Levice za evropsko poslanko Nataša Sukič (in NE Svetlana Slapšak, kot so prvotno napovedali), so sporočili iz Levice.