DZ za vodjo preiskovalke o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda potrdil Laha

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so danes s 47 glasovi za in 29 proti potrdili predlog mandatno-volilne komisije DZ, da preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda vodi Tomaž Lah iz Svobode. Podpredsednik komisije bo Rado Gladek iz SDS, DZ pa je potrdil tudi ostale člane.