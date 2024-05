Ljubljana, 23. maja - V Ljubljani so v sredo odprli razstavo evropskega projekta Desire, enega od petih demonstracijskih projektov Evropske komisije v okviru pobude Novi evropski Bauhaus. Obiskovalcem bo na ogled do 10. junija, poleg ogleda vsebin projekta pa bodo lahko prispevali tudi svoje predloge in ideje za boljšo kakovost bivanja v Ljubljani.