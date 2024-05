Maribor, 23. maja - Odbojkarji i-Vent Maribora so že začeli sestavljati ekipo za naslednjo sezono. Po odhodu reprezentanta Roka Bračka je bila njihova prioriteta poiskati zamenjavo na mestu sprejemalca, to pa so našli pri Panviti Pomgradu v Murski Soboti, od koder so pripeljali Srba Stefana Mirkovića.