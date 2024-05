Študentje po zasedbi FDV nezadovoljni z odzivom univerze na njihove zahteve

Ljubljana, 23. maja - Študentje Univerze v Ljubljani (UL) so se danes z nezadovoljstvom odzvali na sklepe, ki jih je v odziv na njihove zahteve ta teden sprejel senat UL. Kritični so do dejstva, da univerza ne namerava prekiniti vezi z izraelskimi institucijami, pogrešajo tudi jasno obsodbo genocida v Gazi. Napovedali so stopnjevanje pritiska do izpolnitve zahtev.