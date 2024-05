Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 23. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,35 odstotka. Vlagateljem so trenutno najbolj zanimive delnice NLB in Krke, s katerimi so dopoldne ustvarili skupno okoli 267.000 evrov prometa. Prve se znižujejo za 0,43 odstotka, druge pa pridobivajo 0,80 odstotka.