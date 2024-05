Razstavni projekt Mladena Stropnika onkraj logičnega

Ljubljana, 23. maja - V Mestni galeriji Ljubljana (MGML) bo ob 20. uri odprtje razstave in predstavitev kataloga Mladena Stropnika: adijo pecivo. Razstavni projekt obravnava vprašanja dinamike in dojemanja različnih stvarnosti našega vsakdana, tudi tiste onkraj logičnega v območjih čudnega, nemogočega, tujega, drugačnega, nezavednega in sanj, so zapisali v galeriji.