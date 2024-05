Po slovenskih krajih že 12. leto odmeva pesem Dan ljubezni

Ljubljana, 23. maja - Kot je tradicija že 12 let, se bo danes v več krajih po Sloveniji prepevalo pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri. Pobudnikom projekta izbrana pesem ni zgolj nostalgična melodija, ampak jim predstavlja simbol skupnega prizadevanja za boljši svet, kjer ljubezen in razumevanje prevladujeta nad negativnostjo in razdvojenostjo.