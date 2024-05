Macron na Novi Kaledoniji pozval k umiritvi razmer

Noumea, 23. maja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes prispel na Novo Kaledonijo, kjer so pred desetimi dnevi izbruhnili nasilni nemiri, in naznanil, da se bo zavzel za mir, umiritev razmer in varnost. Macronov obisk na francoskem čezmorskem ozemlju bo predvidoma trajal 12 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.