Singapur, 23. maja - Cene nafte so se danes znižale. Razlog so zapiski zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki so nakazali, da bo centralna banka sedanjo denarno politiko ohranila ostro dlje, kot je bilo pričakovano, oz. bi jo lahko še zaostrila, kar bi vplivalo na povpraševanje po nafti.