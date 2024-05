Dončić vodil Dallas do zmage v Minneapolisu na prvi tekmi finala na zahodu

Minneapolis, 23. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so na prvi tekmi finala zahodnega dela severnoameriške lige NBA na gostovanju s 108:105 premagali Minnesoto Timberwolves. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je dosegel 33 točk, osem podaj in šest skokov in je bil prvi igralec tekme. Kyrie Irving je za vodstvo v seriji dodal 30 točk, štiri podaje in pet skokov.