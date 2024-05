Gasilci odpravljali posledice popoldanskih močnejših nalivov

Ljubljana, 22. maja - Popoldne je območja Celja, Maribora, Slovenj Gradca in Novega mesta zajela nevihta z močnejšimi nalivi. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 19 dogodkov. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, čistili cestišča, v občini Črnomelj pa gasili požar ostrešja stanovanjske hiše, ki naj bi ga povzročil udar strele.