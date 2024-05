Zagrebškemu Dinamu dvojna krona na Hrvaškem

Reka, 22. maja - Nogometaši zagrebškega Dinama so osvojili še tretjo domačo lovoriko v sezoni. Po zmagi v superpokalu in prvenstvu, v katerem so si po slabšem začetku naslov priborili dva kroga pred koncem, so osvojili še pokal, potem ko so na povratni tekmi v gosteh s 3:1 premagali Rijeko. Prva tekma v Zagrebu pred enim tednom se je končala brez golov.