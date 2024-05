Nemčija, Francija in Poljska za skupen boj proti lažnim novicam in dezinformacijam

Weimar, 22. maja - Zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske so se danes na srečanju v nemškem Weimarju strinjali, da morajo njihove države v luči junijskih evropskih volitev sodelovati v boju proti lažnim novicam in dezinformacijam. Izrazili so željo, da bi postali gonilna sila evropskega boja proti hibridnim grožnjam, zlasti iz Rusije.