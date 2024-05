Splošne volitve v Veliki Britaniji bodo potekale 4. julija

London, 22. maja - Britanski premier Rishi Sunak je danes razpisal splošne volitve v Veliki Britaniji za 4. julij in s tem končal večmesečna ugibanja o datumu glasovanja. Kot je dejal, bo to trenutek, ko bo morala država izbrati svojo prihodnost. V ospredju predvolilne kampanje bosta najverjetneje varnost in gospodarstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.