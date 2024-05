V Slovenski Bistrici razstava o zgodovini rodbine Attems

Slovenska Bistrica, 23. maja - V lipovem gaju pred bistriškim gradom bodo popoldne slovesno odprli razstavo Attemsi med obema vojnama v Brežicah in Slovenski Bistrici, ki sta jo pripravila Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Posavski muzej Brežice. Z ulično razstavo bodo predstavili zadnje lastnike bistriškega in brežiškega gradu.