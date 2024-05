Slovenija v Varnostnem svetu ZN podprla skupno pobudo za nadaljnje delovanje UNRWA

New York, 22. maja - Slovenija je skupaj s 14 državami članicami Združenih narodov in Palestino danes pred Varnostnim svetom ZN naznanila pobudo skupnih zavez v podporo nadaljnjemu delu Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Države pobudnice so pozvale še preostale članice ZN, naj se jim pridružijo v prizadevanjih za preživetje agencije.