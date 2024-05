V parku ob Züriškem jezeru gol moški ubil tekačico

Bern, 22. maja - Moški, ki je gol tekel, kričal in napadal ljudi v parku v švicarskem mestu Männedorf ob Züriškem jezeru, je v torek zvečer ubil žensko, ki je tam tekla. Policijo so okoli 20. ure obvestili, da gol moški napada ljudi. Policija je ob prihodu našla hudo ranjeno žensko, ki je kljub oživljanju podlegla poškodbam. Prijeli so tudi 19-letnega osumljenca.