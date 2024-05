Ob 30-letnici delovnega in socialnega sodstva tudi o vplivu hitrih sprememb na trgu dela na delovanje sodstva

Ljubljana, 22. maja - Na področju delovnega in socialnega sodstva bo v prihodnosti treba upoštevati tudi aktualne spremembe družbenoekonomskih razmerij in hitre spremembe na trgu dela, je bilo slišati na slavnostni akademiji ob 30-letnici delovnega in socialnega sodstva. Na razvoj sodstva pa bo vedno bolj vplivala tudi umetna inteligenca.