Španija, Norveška in Irska bodo 28. maja priznale Palestino

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Madrid/Oslo/Dublin, 22. maja - Norveška, Irska in Španija bodo 28. maja priznale Palestino, so dopoldne ločeno sporočili premierji teh treh držav. Palestinci so napoved pozdravili kot pomemben trenutek, Izrael pa je ocenil, da gre za nagrajevanje terorizma in napovedal posledice.