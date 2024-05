S slovesnostjo obeležili začetek delovanja Regijskega parka Pohorje

Slovenska Bistrica, 22. maja - Na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico so danes slovesno obeležili odprtje Regijskega parka Pohorje, ki so ga skupaj z državo ustanovile občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica. S parkom, ki ga bo za zdaj upravljal Zavod RS za varstvo narave, želijo zagotoviti naravi prijazen razvoj območja in zaledja.