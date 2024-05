Vreme: Danes spremenljivo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 22. maja - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne bo delno jasno, ponekod po nižinah bo možna megla. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo nekaj več sonca, popoldne bo v notranjosti države nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je ciklonsko območje. V višinah se nad nami zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak, ki povzroča nestabilno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Več suhega in sončnega vremena bo ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.