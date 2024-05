Prometna napoved za konec maja

Ljubljana, 22. maja - Do konca maja in v začetku junija je pričakovan povečan promet domačih in tujih voznikov. V času praznikov v sosednjih državah je povečano število tovornih vozil v Sloveniji, na počivališčih in pred državnimi prehodi, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Povečan promet je pričakovan ob prazniku Sv. rešnje telo od 30. maja do 2. junija.

V Avstriji so na podlagi napovedi intenzivnosti prometa za tranzitni promet težkih tovornih vozil uvedli prepoved vožnje tri vikende po prazniku binkošti do začetka junija. Prepoved na avtocesti A10 velja za vozila, zgibna vozila ali vozila s priklopniki, katerih masa presega sedem ton in pol in sicer v petek, 24. in 31. maja, od 13. do 19. ure in v soboto, 25. maja in 1. junija, od 7. do 15. ure.