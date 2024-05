V petek za pokalno lovoriko Rogaška in Gorica ter Mura Nona in Ljubljana

Ljubljana, 22. maja - V petek bo v ljubljanskih Stožicah še zadnje dejanje slovenske nogometne klubske sezone. V finalu pokala Pivovarna Union se bosta ob 20.30 merila Rogaška in Gorica. Še pred tem bo ob 16.30 finale ženskega pokala med Ljubljano in Muro Nono. Vse ekipe so pred finalom izredno motivirane, a v petek pričakujejo zelo izenačene obračune.