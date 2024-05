Boston z zmago po podaljšku povedel proti Indiani

Boston, 22. maja - Košarkarji Boston Celtics so v finalu vzhodnega dela končnice severnoameriške lige NBA doma po podaljšku s 133:128 premagali Indiano Pacers in povedli z 1:0 v zmagah. Jaylen Brown je s trojko 6,1 sekunde pred koncem rednega dela izenačil na 117:117 in tekmo prevesil v podaljšek.