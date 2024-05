Z izborom del za otvoritveno razstavo galerije Bankarium zaključen mednarodni natečaj NLB Skupine

Ljubljana, 22. maja - Na mednarodnem natečaju NLB Skupine sta bili izbrani deli, ki bosta povabljeni k predstavitvi na otvoritveni razstavi galerije Bankarium v Ljubljani. Avtorica dela From presence to memory and back je Adrijana Kadić, Dalea Kovačec in Marko Damiš pa sta avtorja dela From Birth to Byte: A Generative Lifescape. Galerijo bodo odprli v začetku leta 2025.