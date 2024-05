Izdatki za zdravstveno varstvo v letu 2022 za desetino višji kot leto prej

Ljubljana, 21. maja - Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so se v letu 2022 v primerjavi z letom prej zvišali za 10,1 odstotka, in sicer na nekaj več kot 5,4 milijarde evrov. Predstavljali so 9,6-odstotni delež BDP, kar je za skoraj odstotno točko več kot v predkoronskem letu 2019, so navedli na Statističnem uradu RS (Surs).