V Franciji stavkali strojevodje in sprevodniki zaradi olimpijskega dodatka

Pariz, 21. maja - V Franciji so danes stavkali strojevodje in sprevodniki na vlakih, kar je povzročilo zamude vlakov primestnega prometa v Parizu. Razlog za stavko so zahteve sindikatov javnega sektorja po večjih dodatkih za delo med olimpijskimi igrami v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.