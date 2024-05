Odprli kolesarsko povezavo Velenje-Mislinja

Velenje, 21. maja - V Paki pri Velenju so danes odprli novo kolesarsko povezavo Velenje-Mislinja. Kot je ob tej priložnosti povedal okoljski minister Bojan Kumer, so v uporabo predali mobilnostni in trajnostni dokaz uspešnega povezovanja na državni, regionalni in lokalni ravni. Kolesarska steza je dolga 9,4 kilometra, njena gradnja pa je stala 18 milijonov evrov.