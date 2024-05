V razstavišču Stari zapori na Ptuju odslej Interpretacijski center Ptuj

Ptuj, 21. maja - Na Ptuju so odprli interpretacijski center, ki prikazuje Dravo, njene naravne in kulturne ter zgodovinske plati. Center je nastal v okviru projekta Drava - Natura 2000 in je povezan z razstavo na gradu Borl ter z učno potjo Šturmovci. Vrednost projekta je več kot šest milijonov evrov, financiran pa je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.