Na devetem dobrodelnem Skazinem teku zbrali več kot 25.000 evrov

Velenje, 21. maja - Na devetem dobrodelnem Skazinem teku Otrok otroku v Velenju so zbrali več kot 25.000 evrov. Sredstva so razdelili med Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, velenjski atletski in plavalni klub - paraplavalno skupino Delfinčki, Rdeče noske, Nogometni klub Rudar in Tabornike Šoštanj-rod Pusti grad Šoštanj.