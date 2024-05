Ljubljana v boju za naziv podnebno nevtralnega mesta uspešno čez prvo sito

Ljubljana, 21. maja - Mestna občina Ljubljana je uspešno prestala prvi korak presoje v okviru misije podnebno nevtralnih in pametnih mest v EU do leta 2030. Za to je morala pripraviti obsežno dokumentacijo, z nazivom pa bo dobila prednost pri črpanju evropskih sredstev. Čaka pa občino velik izziv - izjemno zmanjšati emisije ogljikovega dioksida.