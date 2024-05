Reforma evropskega trga elektrike dokončno potrjena

Bruselj, 21. maja - Države članice EU so danes dokončno potrdile reformo trga EU z elektriko, ki je odgovor na energetsko krizo, povezano z rusko agresijo na Ukrajino. Nova zakonodaja naj bi zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije, spodbuja pa tudi jedrsko energijo. Potrdile so tudi spremembe na plinskem trgu.