Obalne občine znova s skupno akcijo zoper tigraste komarje

Izola, 21. maja - Obalne občine so tudi letos sklenile dogovor s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci o zatiranju ličink tigrastih komarjev. Da bi zmanjšali možnosti razmnoževanja te invazivne vrste, bodo na javnih površinah v dneh brez padavin nanašali sredstvo Aquatain. To bo brezplačno na voljo tudi prebivalcem, ki jih pozivajo k preventivnim ukrepom.