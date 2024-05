Letošnja konferenca Dan Afrike posvečena zelenemu prehodu

Ljubljana, 22. maja - Zeleni prehod bo v središču 13. mednarodne konference Dan Afrike, ki bo danes potekala v ljubljanskem Centru Rog. Kot so pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), želijo z dogodkom izpostaviti medsebojno odvisnost Evrope in Afrike ter okrepiti sodelovanje med kontinentoma na področju zelenega prehoda.