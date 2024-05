V Narodni galeriji podelili Valvasorjeva odličja

Ljubljana, 21. maja - V Narodni galeriji je bila dopoldne slovesnost s podelitvijo Valvasorjevih odličij. Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo sta prejela arheologinja in muzealka Verena Perko ter umetnostni zgodovinar Andrej Smrekar. Podelili so še tri Valvasorjeva nagrade za enkratne dosežke, ki so jih izbrali med 16 predlogi.