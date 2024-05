V Dravogradu in Mislinji nova mostova

Dravograd/Mislinja, 26. maja - V Dravogradu so pred dnevi odprli nov most čez Mežo pri Hotelu Korošica. Nov most imajo tudi v Mislinji, kjer so čez reko Mislinjo odprli nov most Lopan in prenovljeno navezovalno občinsko cesto. Obe infrastrukturni pridobitvi sta pomembni tudi za tamkajšnji poslovno-industrijski coni.