Ljubljana, 21. maja - Predstavniki in kandidati Vesne - zelene stranke bodo danes ob 13. uri na Trgu republike pred poslopjem DZ (v primeru dežja pod streho pri Maxiju) v Ljubljani v luči aktualnih prodaj podjetij živilskopredelovalne industrije dali izjavo za medije glede prehranske varnosti in samooskrbe, so sporočili iz stranke.