Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca civilnih gibanj o predlogu sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 21. maja - Novinarska konferenca civilne iniciative Glas ljudstva, Sindikata upokojencev Slovenije, Zdusa, združenja ZaNas in Ženskega lobija Slovenije, na kateri bodo predstavili stališča do predlaganih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, bo danes ob 12. uri pred ministrstvom za zdravje na Štefanovi ulici 5, so sporočili iz iniciative Glas ljudstva.