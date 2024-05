Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o slovenskih lovcih na nevihte, ki znova napovedujejo možnost okrepljenega vremena za dele Slovenije in Hrvaške. Poročale so tudi o premierju Robertu Golobu, ki je dejal, da je edina ustrezna politika za obvladovanje migracijskih tokov skupna evropska, ki je del migracijskega pakta.