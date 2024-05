Ob smrti Raisija odzivi tudi iz Evrope

Bruselj/Rim/Pariz, 20. maja - V Bruslju so danes izrazili sožalje zaradi smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija in drugih predstavnikov države v nedeljski helikopterski nesreči. Poleg EU se je na smrt odzvala zveza Nato, izraza sožalja in solidarnosti pa sta prišla tudi iz Rima in Pariza, poročajo tuje tiskovne agencije.