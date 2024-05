Primorske novice o nogometu (21. 5.)

Koper, 20. maja - Aleš Sorta v komentarju Ajdovski izziv in nova priložnost piše o tem, da smo še iz nikdar številčnejšega primorskega zastopstva v drugi SNL dobili novega prvoligaša, naposled je to postalo Primorje. Avtor meni, da so Ajdovci na zelenici poskušali uveljaviti prepoznaven slog, ki je v ospredje postavil nogometne zamisli in moštveno izvedbo.