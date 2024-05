Večer o obnovi kuhinje v UKC Maribor (21. 5.)

Maribor, 20. maja - Jana Juvan v komentarju V sramoto in čast piše o želji vodstva UKC Maribor, da bi končno prenovili kuhinjo, ki se ni bistveno spremenila od leta 1902, ko so bolnišnico zgradili. Avtorica meni, da je razumljivo, da je zdravljenje tam na prvem mestu, a so za uspeh celotnega sistema izjemno pomembni tudi podporni mehanizmi, četudi delujejo v ozadju.