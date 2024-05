Ob smrti iranskega predsednika izrazi sožalja iz več držav in gibanj

Peking/Moskva/New Delhi/Islamabad, 20. maja - Ob smrti iranskega predsednika Ebrahima Raisija se vrstijo izrazi sožalja iz več držav. Kitajski voditelj Xi Jinping je njegovo smrt označil za izgubo, ruski predsednik Vladimir Putin pa za izjemnega politika. Sožalje so izrazile tudi ZDA. V Pakistanu so medtem razglasili dan žalovanja. Odzvali sta se tudi gibanji Hamas in Hezbolah.