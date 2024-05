Evropski dan Nature 2000 tudi v znamenju 20-letnice razglasitve teh območij v Sloveniji

Ljubljana/Bruselj, 21. maja - V državah članicah EU danes obeležujemo evropski dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu Natura 2000. Kot so ob tej priložnosti spomnili na ministrstvu za naravne vire in prostor, letos mineva tudi 20 let, odkar je Slovenija z vstopom v EU leta 2004 na vojem ozemlju razglasila območja Nature 2000.